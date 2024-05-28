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Коли одужає Роберт Фіцо? Лікарі зробили прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли одужає Роберт Фіцо? Лікарі зробили прогноз
Прем'єр-міністр залишається під наглядом лікарів
фото: TASR

StartitUp: Прем'єр-міністр Словаччини поступово одужує 

Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на якого було скоєно замах, продовжує покращуватись. Про це повідомили у лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де він досі шпиталізований. Про це пише StartitUp.

Після лікарського консиліуму було зазначено, що життю прем'єра нічого не загрожує. У той же час терміни його виписки з медичного закладу не називаються.

«Сьогоднішній консиліум за результатами обстеження підтвердив поступове покращення стану здоров’я прем’єр-міністра», – йдеться у повідомленні. 

Згідно із наявною інформацією, стан прем'єр-міністра з самого початку був важким, але лікарям вдалося його швидко стабілізувати. Востаннє про його можливе переведення до іншої лікарні говорили тиждень тому, але і тоді в лікарні заперечували, що це розглядають.

«Стан Фіцо клінічно покращується, він перебуває у свідомості і може говорити, запальні процеси повільно спадають. Пан прем’єр-міністр залишається під нашою опікою», –  повідолмляли лікарі в понеділок, 20 травня.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Як повідомлялося, стан глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли залишається важким, заявив віце-прем'єр та міністр оборони країни Роберт Каліняк.

Читайте також: Словаччина може визнати терактом замах на Роберта Фіцо
Теги: Фіцо стрілянина лікарня вбивство Словаччина міністр здоров'я

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