Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швейцарська народна партія закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Швейцарська народна партія закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру
Швейцарська народна партія вважає, що саміт без усіх сторін війни перетвориться на «односторонню пропагандистську конференцію»
фото: dts Nachrichtenagentur/Imago

Члени парламенту Швейцарії пропонують надіслати країні-агресорці офіційне письмове запрошення

Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. У заяві на сайті SVP йдеться, що відсутність країни-агресорки шкодить нейтральному статусу держави.

На думку представників партії, її нейтралітет «більше не визнається всіма сторонами конфлікту» з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.

«Ця відмова є наслідком поспішної упередженості Федеральної ради після початку війни в Україні та наслідком беззастережного прийняття Швейцарією санкцій ЄС. Федеральна рада піддалася міжнародному тиску і, на жаль, також відмовилася від перевірених принципів швейцарського нейтралітету», – вважає SVP.

Швейцарська народна партія зазначила, що Саміт миру без присутності всіх сторін війни може «перетворитися на односторонню пропагандистську конференцію та конференцію з питань озброєнь».

«Тому Федеральна рада повинна зробити все від неї залежне, щоб російська сторона також узяла участь у конференції… Це передбачає офіційне письмове запрошення Росії від Швейцарської Конфедерації», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Читайте також: Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
Теги: запрошення партії саміт Швейцарія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Nemo випадково вдарили статуетку Євробачення об сцену
Переможці Євробачення-2024 розбили кришталевий трофей об сцену (відео)
12 травня, 02:56
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
21 травня, 21:00
За словами аналітиків, Путін і Кремль, імовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
25 травня, 08:30
Затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два
У Польщі затримано ​​білорусів і поляка, які готували диверсії за наказом РФ
30 травня, 15:55
Кардинал П'єтро Паролін
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
30 травня, 21:55
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується
Відключення електроенергії 2 червня: «Укренерго» назвало години
1 червня, 19:58
Українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
2 червня, 05:02
Історичний Глобальний саміт миру, організований Україною відбудеться 15−16 червня у Швейцарії
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
Вчора, 17:18
Триває 832-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:58

Політика

Глобальний саміт миру: стали відомі основні теми зустрічі
Глобальний саміт миру: стали відомі основні теми зустрічі
Угорці гинуть на війні РФ проти України? Орбан зробив нову заяву
Угорці гинуть на війні РФ проти України? Орбан зробив нову заяву
Швейцарська народна партія закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру
Швейцарська народна партія закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру
Бундестаг привітав дозвіл Україні бити по РФ німецькою зброєю
Бундестаг привітав дозвіл Україні бити по РФ німецькою зброєю
Російські спецслужби вдягли на Путіна бронежилет
Російські спецслужби вдягли на Путіна бронежилет
Віце-прем'єр Італії назвав Макрона «божевільним» через війну в Україні
Віце-прем'єр Італії назвав Макрона «божевільним» через війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
16K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
13K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
13K
Китай ставить Кремль на коліна
8447
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
7666
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua