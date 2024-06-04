Швейцарська народна партія закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру

Швейцарська народна партія вважає, що саміт без усіх сторін війни перетвориться на «односторонню пропагандистську конференцію»

Члени парламенту Швейцарії пропонують надіслати країні-агресорці офіційне письмове запрошення

Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. У заяві на сайті SVP йдеться, що відсутність країни-агресорки шкодить нейтральному статусу держави.

На думку представників партії, її нейтралітет «більше не визнається всіма сторонами конфлікту» з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.

«Ця відмова є наслідком поспішної упередженості Федеральної ради після початку війни в Україні та наслідком беззастережного прийняття Швейцарією санкцій ЄС. Федеральна рада піддалася міжнародному тиску і, на жаль, також відмовилася від перевірених принципів швейцарського нейтралітету», – вважає SVP.

Швейцарська народна партія зазначила, що Саміт миру без присутності всіх сторін війни може «перетворитися на односторонню пропагандистську конференцію та конференцію з питань озброєнь».

«Тому Федеральна рада повинна зробити все від неї залежне, щоб російська сторона також узяла участь у конференції… Це передбачає офіційне письмове запрошення Росії від Швейцарської Конфедерації», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.