«Прощаю і застерігаю». Фіцо вперше виступив із заявою після замаху

Фіцо не вимагатиме відшкодування збитків та не збирається подавати проти нападника позов до суду

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував 14-хвилинне відео, в якому пояснив, як він реагує на замах проти себе. Це перша публічна заява прем'єра після замаху.

Словацький глава уряду заявив, що не відчуває ненависті до нападника.

«Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене», – сказав він.

За словами Фіцо, він також не буде вимагати відшкодування збитків і подавати проти нападника позов до суду, адже не вважає його божевільним-одинаком.

Словацький прем'єр пов’язав нападника Юрая Цінтулу з опозицією, сказавши, що той є опозиційним активістом.

Крім того, Фіцо анонсував своє повернення до роботи вже влітку цього року, а саме наприкінці червня або на початку липня.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

До слова, заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим».