Пашинян дорікнув Путіну та Лукашенку через ЄАЕС

За словами вірменського політика, ЄАЕС і його економічні принципи не повинні корелювати з політичними амбіціями

Пашинян заявив, що «ЄАЕС – це економічне об'єднання, яке не повинно мати політичного, а тим більше геополітичного порядку денного»

У Санкт-Петербурзі 25 грудня відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради. В ході зустрічі прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зробив зауваження про позицію щодо розмежовування своєю країною економічних та політичних питань. Про це повідомляє Azatutyun.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава вірменського уряду заявив, що «ЄАЕС (Євразійський економічний союз) – це економічне об'єднання, яке не повинно мати політичного, а тим більше геополітичного порядку денного».

«Ми продовжуємо сприймати його саме таким чином і розвивати взаємодію в рамках нашого економічного співробітництва в цьому контексті, прагнучи припиняти всілякі спроби політизації євразійської інтеграції», – сказав Пашинян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами політика, ЄАЕС і його економічні принципи не повинні корелювати з політичними амбіціями.

«ЄАЕС і його економічні принципи не повинні асоціюватися з політичними амбіціями. Фундаментальні свободи торгівлі та інтеграції не можуть і не повинні обмежуватися з політичних міркувань, це однозначно призведе до корозії фундаментальних принципів об’єднання», – сказав прем’єр-міністр.

Зауважимо, що напротивагу Пашиняну, диктатори РФ та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко регулярно виступають за політизацію всіх об'єднань на пострадянському просторі.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у спробі «всидіти на двох стільцях» та попередила, що така політика «навряд чи доведе до добра».

Раніше Пашинян заявив, що Вірменія не братиме участі у цьогорічній зустрічі Організації договору про колективну безпеку, яка мала пройти 23 листопада у Мінську.