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До ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект: які завдання він виконуватиме

Надія Карбунар
glavcom.ua
До ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект: які завдання він виконуватиме
ШІ керуватиме вогнем французьких гаубиць Caesar
фото з відкритих джерел

Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів

До війська «мобілізують» штучний інтелект, він  управлятиме вогнем французьких гаубиць Caesar. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту. Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%», – наголосив заступник міністра Іван Гаврилюк.

І додав, що українська армія зацікавлена у подальшій закупівлі гаубиць, які добре зарекомендували себе на полі бою.

А також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до них.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збирається озброїти окупаційну армію «бойовими лазерами» і роботами зі «штучним інтелектом». Відповідний наказ він віддав під час виступу на колегії міноборони РФ.

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Теги: Міноборони армія путін Міноборони РФ наказ Іван Гаврилюк штучний інтелект диктатор

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