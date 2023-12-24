До ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект: які завдання він виконуватиме

Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів

До війська «мобілізують» штучний інтелект, він управлятиме вогнем французьких гаубиць Caesar. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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«У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту. Застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%», – наголосив заступник міністра Іван Гаврилюк.

І додав, що українська армія зацікавлена у подальшій закупівлі гаубиць, які добре зарекомендували себе на полі бою.

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А також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до них.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збирається озброїти окупаційну армію «бойовими лазерами» і роботами зі «штучним інтелектом». Відповідний наказ він віддав під час виступу на колегії міноборони РФ.