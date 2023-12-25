Лукашенко знову полетів до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову подався з робочим візитом до Росії. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомили у пресслужбі білоруського лідера.

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«У Санкт-Петербурзі 25 грудня глава держави візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради. На порядку денному саміту понад два десятки питань, що зокрема стосуються ключових напрямів подальшого розвитку інтеграційних процесів у ЄАЕС, міжнародної діяльності, макроекономічної політики, роботи з усунення бар'єрів, скорочення вилучень та обмежень на внутрішньому ринку союзу», – йдеться у повідомленні. Окрім того Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі лідерів країн СНД.

Нагадаємо, президент Білорусі регулярно відвідує Росію та свого друга Путіна з офіційними візитами і є його спільником у міжнародних злочинах. Понад 2400 українських дітей, віком від 6 до 17 років, було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету, повідомляє Reuters.

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Результати дослідження, проведеного Лабораторією гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, що фінансується Державним департаментом США, передані агентству Reuters, є найширшими на сьогодні відомостями про передбачувану роль Білорусі в російській програмі переселення українських дітей.

Росія раніше заявляла, що пропонує гуманітарну допомогу тим, хто хоче добровільно покинути Україну, і відкидає звинувачення у воєнних злочинах.