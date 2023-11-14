Вірменія проігнорує саміт ОДКБ: Пашинян послав черговий сигнал Путіну

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів

Вірменія ще більше віддаляється від проросійського східного військово-силового блоку

Вірменія не братиме участі у цьогорічній зустрічі Організації Договору про колективну безпеку, яка пройде 23 листопада у Мінську. Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє пресслужба уряду Вірменії у Телеграм.

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«Прем'єр-міністр Пашинян поінформував Лукашенка, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери з ОДКБ зрозуміють це рішення», – повідомили в апараті прем'єр-міністра Вірменії.

Таким чином країна ще більше віддаляється від проросійського східного військово-силового блоку.

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Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

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«Прем'єр-міністр Пашинян поінформував Лукашенка, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери з ОДКБ зрозуміють це рішення», – повідомили в апараті прем'єр-міністра Вірменії.

Варто зазначити, що таким чином країна ще більше віддаляється від проросійського східного військово-силового блоку.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Раніше повідомлялося, що Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту, який дозволяє заарештувати Путіна.