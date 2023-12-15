Ритуальний спектакль Путіна

Про пресконференцію російського диктатора

Це пропагандистський, а зараз ще й передвиборчий спектакль. Поєднання двох форматів – підсумкової пресконференції та прямої лінії – мабуть, зроблено для посилення ефекту, але в підсумку пряма лінія звелася до чистої формальності. Путін практично майже не реагував на запитання громадян РФ, які з'являлися в рухомому рядку. Навіть російські коментатори називають це дійство ритуальною подією.

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Якихось сенсаційних і знакових заяв на цьому пропагандистському шоу не прозвучало. З усього того, що сказав Путін щодо України, головним є те, що Росія не збирається припиняти війну проти України. І над цим варто замислитися тим наївним «миротворцям» (і на Заході, і, вже й в Україні), хто пропонує негайно розпочинати переговори з Росією. Путіну не потрібні переговори, він знову висуває ультиматуми. Він вестиме війну, поки його не зупинять.

Зупинити його можна тільки силою.

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Підготовка цього шоу показала, що відносна більшість росіян все-таки хоче миру. Можливо, саме тому Путін заявив, що не буде нової хвилі мобілізації. За даними навіть кремлівських політтехнологів, значна кількість росіян дуже боїться нової хвилі мобілізації. Мобілізація, однак, відбуватиметься, але в прихованій формі – під виглядом «добровольців». Про це говорять цифри щодо «добровольців» (близько півмільйона), озвучені Путіним.

Ще одна показова історія з цим «шоу». У росіян своя реальність, сувора і проблемна, а у Путіна своя – милостива й оптимістична. Причому це стосується і оцінки ситуації на фронті, і соціально-економічної ситуації в Росії. У рухомому рядку під час путінського шоу навіть прослизнуло запитання: як потрапити в ту Росію, яку показують на Першому каналі. У справжній Росії «яйця путіна» продають поштучно, і за ними величезні черги, а в Путіна жартівлива ремарка – «міністр сказав, що в нього з яйцями все гаразд». До речі, цей міністр – молодший Патрушев. Путін змушений був визнати наявність цієї проблеми, а також низки інших, зокрема девальвацію рубля. Але він намагається заспокоїти росіян, що це, мовляв, тимчасові проблеми. На думку російських коментаторів, путінське шоу має зняти соціальну напругу, яка явно проявляється в нинішніх умовах у Росії. Раніше цю функцію виконувала «пряма лінія» Путіна. Ось і зараз цю технологію використовують. Тому й показували гострі, нібито «незручні» питання. За проблеми несуть відповідальність місцеві начальники й окремі міністри, а Путін ці проблеми нібито вирішує. Реальні проблеми в Росії він називає при цьому «технічними збоями». Але проблем стає дедалі більше, а Путін цього визнавати не хоче.

На десерт ще одна деталь – суміш конспірології та стеба у сприйнятті російськими коментаторами поєднання кольорів на прес-конференції. Синій фон, жовтий папки Путіна. Хтось намагається знайти в цьому глибокі та таємні смисли. Яка іронія історії – ще кілька років тому росіяни до ладу і не знали, які кольори українського прапора.