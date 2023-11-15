Москва зрадила Вірменію, а тепер погрожує їй

Пашинян у телефонній розмові з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що не приїде на засідання ОДКБ

Вірменія входить до ОДКБ, яку фактично контролює РФ

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у спробі «всидіти на двох стільцях» та попередила, що така політика «навряд чи доведе до добра». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У російському зовнішньополітичному відомстві визнали відмову вірменського прем'єра брати участь у майбутній сесії Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заяви секретаря Радбезу республіки Армена Григоряна про євроінтеграцію та постачання Єревану західного озброєння «ланками одного ланцюга». Водночас, за словами речниці МЗС Росії, Єреван робить спроби налагодити дружбу з Києвом.

«Західний план в Україні повністю провалився. Такою ж звіриною хваткою він тепер вчепився у Вірменію», – сказала Захарова.

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За словами Захарової, Єреван хоче зберегти відносини в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС), куди також входять Білорусія, Казахстан, Киргизія та Росія, але водночас робить недружні кроки у сфері безпеки. Останні, наголосила Захарова, завдають шкоди двостороннім відносинам та ігнорують інтереси Москви.

Напередодні Пашинян у телефонній розмові з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що не приїде на засідання ОДКБ, яке заплановане на 23 листопада у Мінську, і висловив сподівання, що партнери з організації зрозуміють це рішення. Він наголосив, що країна не займається підготовкою до виходу з об'єднання.

При цьому у травні цього року Пашинян уже обговорював можливий вихід Вірменії з ОДКБ. Тоді він пояснив, що до такого рішення Єреван зможе прийти, якщо вважатиме ОДКБ «недієздатною організацією». У такому разі, визнав вірменський прем'єр, країна повинна сама вирішувати питання своєї безпеки.

Натомість прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що у Кремлі шкодують про відмову Пашиняна від участі у саміті ОДКБ.

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Своєю чергою депутат Держдуми Дмитро Новіков припустив, що рішення Єревану викликане внутрішньо- та зовнішньополітичними проблемами Вірменії. За словами депутата, рішення Єревану «вимагає часу та зусиль, і поки цей складний період не буде пройдено, керівництво країни може не так активно виїжджати за її межі».

Нагадаємо, Вірменія не братиме участі у цьогорічній зустрічі Організації Договору про колективну безпеку, яка пройде 23 листопада у Мінську.

Раніше повідомлялося, що Вірменії усвідомила неефективність Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у питаннях забезпечення захисту країни. Саме через це у грудні минулого року Єреван ратифікував Римський статут.

До відома, Вірменія входить до ОДКБ, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році організація не надала жодної практичної допомоги Єревану.