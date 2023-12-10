Білий дім відповів, скільки у США залишилося коштів на власне озброєння

У Білому домі наголошують, що у них вичерпуються запаси коштів на власне озброєння

В Сполучених Штатах залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки, що може призвести до вибору між фінансуванням оборони або допомогою союзникам. Про це повідомила Шаланда Янг, керівниця адміністративно-бюджетного управління Білого дому у інтерв'ю CBS.

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«З точки зору бюджету у нас залишилося близько мільярда доларів на поповнення наших власних запасів. Тож це зводиться до політичного рішення. Чи ризикуємо ми власною готовністю США, оскільки світ став складнішим? Або Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку, одночасно підтримуючи наших союзників, таких як Україна? Це не повинно бути або-або, Конгрес повинен зробити те, що він робив кілька разів – фінансувати нашу власну національну безпеку і переконатися, що ми готові підтримати наших союзників», – заявила Янг.

Вона також зауважила, що значна частина коштів, призначених для допомоги Україні, залишиться в США. Ці гроші підуть на американські виробництва обладнання, зброї та боєприпасів, що відображається у збільшенні кількості робочих місць у Сполучених Штатах.

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Зокрема Янг зазначила, що ненадання допомоги Україні також впливає на національну безпеку США.

«Що станеться, якщо Путін пройде маршем по Україні, що буде далі? Країни НАТО, наші сини і дочки ризикують стати частиною більш масштабного конфлікту. І не тільки Путін, інші диктатори спостерігають за тим, що робить Конгрес», – підкреслила Янг.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

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Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.