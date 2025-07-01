Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова

Буданов прокоментував слова Путіна про те, що «там, де ступає нога російського солдата, то наше»

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія вже активізувалася на фронті, і очікувати чогось нового наразі не варто. За його словами, це загострення може завершитися лише після мирних перемовин. Про це очільник ГУР сказав в ефірі програми «На лінії вогню», інформує «Главком».

Коментуючи слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що «там, де ступає нога російського солдата, то наше», Буданов зазначив, що, фактично, це відповідає дійсності: території, до яких заходять російські війська, опиняються під їхнім контролем: «А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що всі розуміють. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один – що потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК або чогось подібного. Інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені».

Очільник ГУР наголосив, що загострення на фронті вже почалося і триває. За його словами, воно може закінчитися «до часу завершення мирних переговорів».

Раніше російський диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».