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«Передумав в останню хвилину»: президент Аргентини вирушить на саміт миру – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Передумав в останню хвилину»: президент Аргентини вирушить на саміт миру – ЗМІ
Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський особисто надіслав Мілею послання з проханням приїхати на саміт
фото: Getty Images

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Аргентини вирішив залишитися в країні на час проведення національних свят

Президент Аргентини Хав'єр Мілей передумав і зрештою вирушить до Швейцарії на саміт миру. Рішення було ухвалено «в останню хвилину», пише газета Clarín.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський надіслав Мілею спеціальне послання, аби «його аргентинський друг був присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту, що пройде у швейцарському Бюргенштоці цієї суботи 15-го і в неділю 16-го числа на підтримку України».

Також близько 20 аргентинських організацій, які представляють частину 500 тис. українців та їхніх нащадків у цій країні, залишили петицію лібертаріанському уряду з таким змістом.

За інформацією видання, є ті, хто стверджував, що до Мілея дійшли не тільки повідомлення з Києва, а й із Вашингтона з проханням поїхати до Швейцарії.

Наразі Аргентина дотримується двох пунктів Формули миру, яка буде представлена ​​у Швейцарії цими вихідними: радіологічної та ядерної безпеки та відновлення територіальної цілісності України.

Журналісти Clarín зазначають, що саміт для України, є причиною серйозних розбіжностей між країнами, оскільки його було організовано без участі Росії. Але 90 країн будуть представлені своїми лідерами, і серед них кілька латиноамериканців. 

Раніше повідомлялося, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не поїде до Європи для участі у саміті «Групи семи» (G7) в Італії та Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це пише газета La Nacion із посиланням на джерела. Він вважає за краще залишитися в країні на час проведення національних свят.

До слова, свою участь у заході підтвердив Таїланд. Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Таїланду Сретти Тавісина до Парижа він сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що його країна візьме участь у саміті. Країну на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

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Теги: саміт Володимир Зеленський президент Аргентина

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