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На Литву очікує другий тур виборів президента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Литву очікує другий тур виборів президента
Литва буде проводити ще один тур виборів на посаду очільника держави
фото: Delfi

Президентські вибори в Литві відбулися за явки майже в 60%, але цього не вистачило для переконливої перемоги одного з кандидатів на посаду

У Литві в неділю відбулися президентські вибори, а також референдум про легалізацію подвійного громадянства.

За даними Головної виборчої комісії Литви, на президентських виборах загалом проголосували 59,37% виборців: 47,78% виборців прийшли на вибори в неділю і ще 11,59% проголосували заздалегідь.

Чинний президент Литви Гітанас Науседа перемагає у першому турі виборів глави держави з 44,19% голосів виборців після обробки даних 100% дільниць, відбудеться другий тур. Це випливає з інформації на сайті головної виборчої комісії країни.

За даними виборчкому, на 6:00 13 травня опрацьовано дані всіх 1 895 виборчих дільниць. Для перемоги у першому турі необхідно набрати не менше 50% голосів і при цьому отримати підтримку щонайменше третини всіх зареєстрованих виборців.

На другому місці – прем'єр Литви Інгріда Шимоніте з 19,78% голосів. У 2019 році вона також брала участь у виборах президента та програла Науседе у другому турі, вигравши перший.

Головна виборча комісія Литви також повідомила, що  явку в першому турі президентських виборів було зафіксовано лише в 1993 і 1997 роках, коли проголосували 78,6% і 71,45% громадян, які мають право голосу, відповідно. У наступні роки явка коливалася від 48,4% (2004) до 53,9% (2002).

Загальна кількість громадян, внесених до списків виборців цього року, становила 2 млн 385 тис. 234 особи.

Нагадаємо, 12 травня, у Литві відбувалися президентські вибори та референдум із легалізації множинного громадянства. Про це повідомляє Delfi.

За посаду президента Литви змагались вісім кандидатів: чинний глава держави Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле, самовисуванець Едуардас Вайтку, засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс, колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви, голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

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Теги: вибори референдум партії президент Литва

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