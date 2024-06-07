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Президент Аргентини не приїде на Саміт миру до Швейцарії: названо причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Президент Аргентини не приїде на Саміт миру до Швейцарії: названо причину
Хав'єр Мілей ухвалив рішення щодо участі у Глобальному саміті миру
фото із відкритих джерел

Лідер Аргентини Хав'єр Мілей вирішив залишитись у себе у країні, і не їхати на захід присвячений миру в Україні

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не поїде до Європи для участі у саміті «Групи семи» (G7) в Італії та Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це пише газета La Nacion із посиланням на джерела. Він вважає за краще залишитися в країні на час проведення національних свят (17 червня у країні святкують День пам'яті генерала Дона Мартіна Мігеля де Гуемеса, а 20 червня – День національного прапора – «Главком).

Видання пише, що після цього 21 червня Мілей вирушить до Європи, щоб отримати в Мадриді премію у галузі захисту ідей свободи від іспанського Інституту Хуана де Маріана. Потім аргентинський президент полетить до Гамбурга для отримання премії імені економіста Фрідріха фон Хайєка. З канцлером ФРН Олафом Шольцем Мілей зустрінеться 23 червня.

На саміт G7 президента Аргентини запросила прем'єр-міністра Італії Джорджа Мелоні. У Франції Хав'єр Мілей мав зустрітися із президентом країни Еммануелем Макроном.

Раніше свою участь у заході підтвердив Таїланд. Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Таїланду Сретти Тавісина до Парижа він сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що його країна візьме участь у саміті. Країну на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

Читайте також: Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
Теги: Швейцарія саміт Україна президент Аргентина

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