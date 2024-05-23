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Зеленський розповів про наміри окупантів на двох напрямках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів про наміри окупантів на двох напрямках
На Ставці був присутній головком Сирський, який повернувся з фронту
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський запевнив, що Україна знає, як дати гідну відповідь планам окупантів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній особисто був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський, який повернувся з Харківської області. Про це глава України повідомив у Telegram.

«Очна доповідь головкома, який усі ці дні перебував в Харківській області і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що на Ставці також доповідав й міністр оборони Рустем Умєров. Він розповів про забезпечення армії всім необхідним та графіки надходження зброї з оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів.

Також була онлайн-доповідь голови Держприкордонної служби Сергія Дейнеки, який продовжує працювати у прикордонних районах, щодо ситуації в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

«Доповіді розвідок: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час», – додав Зеленський.

Нагадаємо, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську.

Як повідомлялося, російські загарбники у Вовчанську зазнали великих втрат та зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів у ході наступу на півночі Харківської області.

До слова, Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.

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Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський Донбас Харківщина фронт війна президент

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