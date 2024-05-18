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Зеленський пояснив, чому участь Китаю у саміті миру є важливою для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому участь Китаю у саміті миру є важливою для України
За словами Зеленського, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру
фото: Главком

На перший глобальний саміт миру Росія не була запрошена

Україна хоче, щоб Китай приєднався до саміту миру в Швейцарії, оскільки Пекін має вплив на Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, яке цитує CNN.

Глава держави закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у саміті миру, який наступного місяця приймає нейтральна Швейцарія. 

На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, оскільки це одна з країн, яка має вплив на Росію.

«... вони мають вплив на Росію, і чим більше таких країн буде на нашому боці, тим більше Росії доведеться рухатися і (більше країн - ред.) з якими доведеться рахуватися», – сказав Зеленський.

Як відомо, на перший глобальний саміт миру Росія не була запрошена.

Нагадаємо, на Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі  області. Найглибше ворог просунувся на 10 км. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Також Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор. За його словами, зараз енергетика втратила суттєву частину генерації, є потреба у свідомому споживанні.

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Теги: росія Швейцарія саміт Китай Володимир Зеленський президент

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