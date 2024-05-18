Зеленський пояснив, чому участь Китаю у саміті миру є важливою для України

За словами Зеленського, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру

На перший глобальний саміт миру Росія не була запрошена

Україна хоче, щоб Китай приєднався до саміту миру в Швейцарії, оскільки Пекін має вплив на Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, яке цитує CNN.

Глава держави закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у саміті миру, який наступного місяця приймає нейтральна Швейцарія.

На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, оскільки це одна з країн, яка має вплив на Росію.

«... вони мають вплив на Росію, і чим більше таких країн буде на нашому боці, тим більше Росії доведеться рухатися і (більше країн - ред.) з якими доведеться рахуватися», – сказав Зеленський.

Як відомо, на перший глобальний саміт миру Росія не була запрошена.

Нагадаємо, на Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі області. Найглибше ворог просунувся на 10 км. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Також Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор. За його словами, зараз енергетика втратила суттєву частину генерації, є потреба у свідомому споживанні.