Популярна курортна країна візьме участь в українському Саміті миру в Швейцарії

Таїланд ухвалив рішення щодо участі у Глобальному саміті миру.

Таїланд братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії наступного тижня. Про це пише Thai PBS.

Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Таїланду Сретти Тавісина до Парижа він сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що його країна візьме участь у саміті. За даними джерела видання, країну на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на якнайшвидше і мирне врегулювання ситуації в Україні, йдеться у повідомленні. Ця держава приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення розв’язаної Росією війни проти України.

До слова, Угорщина братиме участь у Глобальному саміті миру. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Про це повідомляє Híradó. Відповідаючи на запитання журналіста, він повідомив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.Водночас Сійярто висловився і про відсутність Росії на саміті.

А от Саудівська Аравія вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України, яка пройде у Швейцарії 15-16 червня.

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.