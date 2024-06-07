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Популярна курортна країна візьме участь в українському Саміті миру в Швейцарії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Популярна курортна країна візьме участь в українському Саміті миру в Швейцарії
Представники Таїланду завітають до Швейцарії та саміт
фото із відкритих джерел

Таїланд ухвалив рішення щодо участі у Глобальному саміті миру.

Таїланд братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії наступного тижня. Про це пише Thai PBS.

Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Таїланду Сретти Тавісина до Парижа він сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що його країна візьме участь у саміті. За даними джерела видання, країну на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на якнайшвидше і мирне врегулювання ситуації в Україні, йдеться у повідомленні. Ця держава приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення розв’язаної Росією війни проти України.

До слова, Угорщина братиме участь у Глобальному саміті миру. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Про це повідомляє Híradó. Відповідаючи на запитання журналіста, він повідомив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.Водночас Сійярто висловився і про відсутність Росії на саміті.

А от Саудівська Аравія вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України, яка пройде у Швейцарії 15-16 червня. 

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

Читайте також: Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
Теги: міністр Швейцарія саміт Таїланд Угорщина Саудівська Аравія держава Україна Сійярто

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