Переговори в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Зеленський назвав причину

Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі з представниками США та РФ

Президент України розраховує на проведення тристоронньої зустрічі до 10 листопада

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що можливе загострення ситуації на Близькому Сході не завадить проведенню нового раунду переговорів за участю України, США та Росії. Наразі триває підготовка до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, яку планують провести до 10 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

За словами Зеленського, підготовка до переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжується. Українська сторона розраховує, що представники трьох країн зможуть зустрітися найближчими тижнями.

Водночас президент звернув увагу на можливе загострення ситуації на Близькому Сході, яке може вплинути на міжнародні дипломатичні процеси.

«Ми дуже сподіваємося, що не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов», – зазначив Зеленський.

Глава держави не уточнив, які саме події можуть перешкодити проведенню зустрічі. Водночас його заява пролунала на тлі повідомлень про можливі військові операції США проти Ірану.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує підготовку до переговорів, попри невизначеність навколо ситуації в регіоні. За його словами, Київ сподівається на проведення зустрічі до 10 листопада.

Нагадаємо, під час цієї ж пресконференції прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальним обсягом €500 млн.

Допомога передбачає, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотні літальні апарати, необхідні для захисту від російських повітряних атак.