Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Зеленський назвав причину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Переговори в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Зеленський назвав причину
Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі з представниками США та РФ
скриншот з відео

Президент України розраховує на проведення тристоронньої зустрічі до 10 листопада

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що можливе загострення ситуації на Близькому Сході не завадить проведенню нового раунду переговорів за участю України, США та Росії. Наразі триває підготовка до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, яку планують провести до 10 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

За словами Зеленського, підготовка до переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжується. Українська сторона розраховує, що представники трьох країн зможуть зустрітися найближчими тижнями.

Водночас президент звернув увагу на можливе загострення ситуації на Близькому Сході, яке може вплинути на міжнародні дипломатичні процеси.

«Ми дуже сподіваємося, що не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов», – зазначив Зеленський.

Глава держави не уточнив, які саме події можуть перешкодити проведенню зустрічі. Водночас його заява пролунала на тлі повідомлень про можливі військові операції США проти Ірану.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує підготовку до переговорів, попри невизначеність навколо ситуації в регіоні. За його словами, Київ сподівається на проведення зустрічі до 10 листопада

Нагадаємо, під час цієї ж пресконференції прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальним обсягом €500 млн.

Допомога передбачає, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотні літальні апарати, необхідні для захисту від російських повітряних атак.

Читайте також:

Теги: росія Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп-молодший літав до Монголії на полювання
Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна за гроші бюджету США – FT
Вчора, 08:48
Розвідка вважає, що викрита мережа є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій РФ
Румунія викрила агентурну мережу РФ, яка планувала диверсії по всій Європі
Вчора, 08:05
Дим після вибухів у Тольятті
У російському Тольятті пролунали потужні вибухи: уражено завод
24 жовтня, 06:40
Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною
США відновили передачу розвідданих Україні – Зеленський
18 жовтня, 14:59
Росіяни ловлять мігрантів для війни проти України
У Санкт-Петербурзі силовики влаштували рейд на ринку для відправки мігрантів на війну
17 жовтня, 03:40
Прем'єр Британії зробив заяву про відносини Зеленського і Трампа
Британія пообіцяла допомогти Зеленському налагодити відносини з Трампом
15 жовтня, 18:05
США не припинили передачу розвідданих Україні
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
14 жовтня, 15:59
Росія приховує деталі інциденту в протичумній лабораторії
Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії
6 жовтня, 09:42
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня, 00:00

Політика

Переговори в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Зеленський назвав причину
Переговори в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Зеленський назвав причину
Нідерланди оголосили про масштабну військову допомогу Україні
Нідерланди оголосили про масштабну військову допомогу Україні
Помічник Путіна пояснив, чому переговори щодо України пройдуть без Європи
Помічник Путіна пояснив, чому переговори щодо України пройдуть без Європи
Україна не атакуватиме судна з російським дизелем для США – Зеленський
Україна не атакуватиме судна з російським дизелем для США – Зеленський
Україна та Росія домовилися про щомісячну допомогу жителям Херсонщини – Fox News
Україна та Росія домовилися про щомісячну допомогу жителям Херсонщини – Fox News
США пропонують Росії нафтові та газові угоди в обмін на мир – FT
США пропонують Росії нафтові та газові угоди в обмін на мир – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
87K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua