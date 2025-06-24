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Удар Ірану по американській базі в Катарі. ЗМІ назвали геополітичні наслідки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Удар Ірану по американській базі в Катарі. ЗМІ назвали геополітичні наслідки
Удар Ірану по базі США в Катарі має велике політичне значення
фото із відкритих джерел

Іранський удар продемонстрував вразливість країн Перської затоки до зовнішніх атак

Ракетний удар Ірану по авіабазі Аль-Удейд у Катарі був кроком із сильним символічним значенням, ретельно прорахованим для демонстрації рішучості. Про це пише «Главком» із посиланням на Asia Times.

Зазначається, що удар є «сейсмічним» з геополітичного погляду, оскільки Тегеран вперше завдав удару по американській інфраструктурі в країни-члена Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. На думку журналістів, атака ознаменувала «відкрите, розраховане попередження про те, що військова присутність США в Перській затоці більше не гарантує безпеки».

«США виправдовують свою військову присутність у Перській затоці як щит для союзників і стримування Ірану. Проте Тегеран показав, що готовий безпосередньо атакувати американські активи, попри ризик», – наголошують журналісти.

Удар Ірану став стратегічним та показав, що імунітету від атак більше не буде. Крім того, Тегеран заявляв, що дії США та Ізраїлю «розширили коло законних цілей».

Нагадаємо, 23 червня іранська армія в рамках спецоперації випустила шість ракет у бік Катару та ще одну – територією Іраку, де знаходяться військові бази Сполучених Штатів Америки. За даними Press TV, три ракети вразили американську авіабазу на території Катару.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані домігся від Ірану згоди на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. Водночас Тегеран вважає, що конфлікт з Ізраїлем та його союзниками може затягтися на два роки.

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Теги: армія Дональд Трамп конфлікт США Іран Катар Ізраїль

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