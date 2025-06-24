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Трамп розкритикував Путіна за пропозицію посередництва щодо війни на Близькому Сході

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп розкритикував Путіна за пропозицію посередництва щодо війни на Близькому Сході
Володимир Путін запропонував Дональду Трампу своє посередництво у врегулюванні ситуації на Близькому Сході
колаж: glavcom.ua

Трамп про розмову з Путіним: «Мені потрібна допомога з тобою», сподівається на угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп розповів деталі своєї нещодавньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 17 червня 2025 року. За словами Трампа, він пропонував російському диктатору укласти угоду, пише «Главком»

Розмова між лідерами відбулася після того, як між Ізраїлем та Іраном розпочалася гаряча фаза конфлікту та обміни авіаударами. Володимир Путін запропонував Дональду Трампу своє посередництво у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.

Проте, як повідомив Трамп журналістам на борту Air Force One, він відхилив цю пропозицію. «Як ви знаєте, Володимир подзвонив мені. Він сказав: «Чи можу я допомогти тобі з Іраном?» Я відповів: «Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою». І я сподіваюся, що ми зможемо укласти угоду з Росією», – пригадав деталі розмови Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу Трампа Truth Social та Reuters. 

«Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!» – написав він у своєму дописі.

Раніше Трамп заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили режим припинення вогню, який він оголосив кількома годинами раніше. Під час пресконференції перед від’їздом на саміт НАТО Трамп зазначив, що Ізраїль «відразу ж почав розвантажувати» бомби після досягнення домовленості. Він також заявив, що ядерний потенціал Ірану «знищено».

Зі свого боку, Ізраїль звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню та наказав військовим «рішуче відповісти». Водночас Іран заперечує ці звинувачення.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За словами політика, на нього погодилися обидві країни.

Як відомо, 23 червня іранська армія в рамках спецоперації випустила шість ракет у бік Катару та ще одну – територією Іраку, де знаходяться військові бази Сполучених Штатів Америки. За даними Press TV, три ракети вразили американську авіабазу на території Катару.

Раніше прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані домігся від Ірану згоди на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. Водночас Тегеран вважає, що конфлікт з Ізраїлем та його союзниками може затягтися на два роки.

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Теги: Дональд Трамп путін США Іран Ізраїль

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