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Авіакомпанії масово перенаправляють рейси після ударів Ізраїлю по Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Авіакомпанії масово перенаправляють рейси після ударів Ізраїлю по Ірану
Найбільший авіаперевізник Близького Сходу скасував рейси до Іраку, Йорданії, Лівану та Ірану
фото: Emirates

Компанії намагаються переспрямувати літаки або скасувати рейси, щоб убезпечити пасажирів і екіпаж

Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси після атак Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та BBC.

За даними Flightradar24, перевізники намагаються переспрямувати або скасувати рейси, щоб убезпечити пасажирів і членів екіпажу. Аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві зупинив роботу.

Літаки не летять через Іран
Літаки не летять через Іран
скріншот

Так, авіакомпанія Emirates, яка є найбільшим перевізником на Близькому Сході, скасувала рейси до Іраку, Йорданії, Лівану та Ірану. Серед інших найбільших компаній регіону, хто скасував рейси, Qatar Airways – національний авіаперевізник Катару. Згідно із заявою Qatar Airways, авіакомпанія «тимчасово скасувала рейси до Ірану та Іраку через поточну ситуацію в регіоні».

Польоти скасували також авіакомпанії з інших регіонів, наприклад, французька Air France, німецька Lufthansa та індійська Air India. Air India змінила маршрут або скасувала 16 рейсів між Індією і Лондоном, а також містами в Канаді та США «у зв'язку із загостренням ситуації в Ірані».

Reuters повідомляє, що літаки деяких авіакомпаній, зокрема з ОАЕ, Німеччини та Індії, здійснювали польоти над Іраном, коли з’явилися повідомлення про атаку Ізраїля. Агентство зазначає, що на сході Іраку біля кордону з Іраном знаходиться один з найбільш завантажених повітряних коридорів у світі. Цим шляхом низка літаків прямують з Близького Сходу до Європи. Авіакомпанії перенаправляють літаки над Центральною Азією або Саудівською Аравією.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, завдавши атаки на Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Тим часом керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

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Теги: авіаперевезення Іран Ізраїль

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