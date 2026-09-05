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Путін заявив Віткоффу, що РФ не била по Києву після опівночі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін заявив Віткоффу, що РФ не била по Києву після опівночі
У ніч на 5 вересня Росія запустила по Україні 167 ударних безпілотників, близько половини з яких були реактивними
фото: Getty Images

Росія та Україна домовилися тимчасово утриматися від ударів по столицях на тлі переговорів представників США

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що російські війська нібито не завдавали ударів по Києву після 00:00 5 вересня. Однак ця заява не відповідає повідомленням про російські атаки, які тривали вночі та вранці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського диктатора. 

Раніше Кремль повідомив, що Путін доручив на три доби, починаючи з опівночі, не завдавати ударів по Києву. Рішення пов'язували з візитом Віткоффа та Джареда Кушнера до України.

Водночас українська сторона повідомляла про продовження російських атак. Зокрема, вночі 5 вересня РФ завдавала ударів по Україні, а президент Володимир Зеленський заявляв про російські атаки на об'єкти, пов'язані з підготовкою до візиту американської делегації.

У ніч на 5 вересня Росія запустила по Україні 167 ударних безпілотників, близько половини з яких були реактивними, а також балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23. Повітряні сили зафіксували влучання ракет і дронів на 23 локаціях.

Заява Путіна про те, що після опівночі ударів по Києву не було, суперечить фактичним повідомленням про російські атаки цієї ночі. 

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Теги: війна путін переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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