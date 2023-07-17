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Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
Путіну доповіли, що з Керченським мостом «все гаразд»
фото: росЗМІ

Опори моста цілі. Принаймні, так на камеру звітують диктатору урядовці

Внаслідок підриву один із прольотів автодорожньої частини Кримського мосту повністю зруйнований і не підлягає відновленню. Про це повідомив віце-прем'єр країни-агресорки Марат Хуснуллін на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним щодо ситуації на Кримському мосту.

Також Хуснуллін зазначив, що інший проліт з другого боку у напрямку до Керчі також пошкоджений, але загалом перебуває на опорі, додав віце-прем'єр. 

Російський урядовець стверджує, що опори моста не пошкодженні. Але запускати рух авто окупанти, у разі, якщо не виникне якихось нових фактів руйнування, зможуть лише реверсним рухом.  «За попередніми обстеженнями водолазів пошкодження опор немає», – заявив російський прем’єр.

За його словами, до кінця доби нібито планується завершити зміцнення опори моста та запустити рух у тестовому режимі. Після цього по одній смузі хочуть пустити легковий транспорт.

«Попередньо, плануємо відновити двосторонній рух з одного боку 15 вересня, рух з другого боку - до 1 листопада», - заявив віце-прем'єр країни-агресора.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Як стало відомо згодом били по Керчинському мості.

Внаслідок удару впав проліт мосту, пошкоджена його автомобільна частина. Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

Крім того, виникли кілометрові затори з росіянами, які намагалися втекти з Криму. Відтак стало відомо про затори довжиною 25 км.

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Теги: путін Кримський міст

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