Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)

Опори моста цілі. Принаймні, так на камеру звітують диктатору урядовці

Внаслідок підриву один із прольотів автодорожньої частини Кримського мосту повністю зруйнований і не підлягає відновленню. Про це повідомив віце-прем'єр країни-агресорки Марат Хуснуллін на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним щодо ситуації на Кримському мосту.

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Також Хуснуллін зазначив, що інший проліт з другого боку у напрямку до Керчі також пошкоджений, але загалом перебуває на опорі, додав віце-прем'єр.

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Російський урядовець стверджує, що опори моста не пошкодженні. Але запускати рух авто окупанти, у разі, якщо не виникне якихось нових фактів руйнування, зможуть лише реверсним рухом. «За попередніми обстеженнями водолазів пошкодження опор немає», – заявив російський прем’єр.

За його словами, до кінця доби нібито планується завершити зміцнення опори моста та запустити рух у тестовому режимі. Після цього по одній смузі хочуть пустити легковий транспорт.

«Попередньо, плануємо відновити двосторонній рух з одного боку 15 вересня, рух з другого боку - до 1 листопада», - заявив віце-прем'єр країни-агресора.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Як стало відомо згодом били по Керчинському мості.

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Внаслідок удару впав проліт мосту, пошкоджена його автомобільна частина. Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

Крім того, виникли кілометрові затори з росіянами, які намагалися втекти з Криму. Відтак стало відомо про затори довжиною 25 км.