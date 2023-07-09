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Окупанти зупинили рух Кримським мостом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти зупинили рух Кримським мостом
фото ілюстративне

Рух зупинено в обидві сторони

Російські загарбники тимчасово призупинили рух Кримським мостом в обидва боки. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

«Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидві сторони. За нашою інформацією, це пов'язано зі спробою ЗСУ атакувати його частину у районі Керчі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, у тимчасово окупованому Криму сьогодні, 9 липня, пролунали вибухи. Кримський зрадник Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО у Керчі. Колаборант традиційно запевняє, що пошкоджень та постраждалих немає та просить кримчан дотримуватися спокою.

Нагадаємо, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю «Главкому» заявив, що усі, хто хоче, мають сьогодні можливість виїхати з Криму, поки стоїть Кримський міст, бо скоро його можуть зруйнувати.

Читайте також: Михайло Самусь: Люди в Криму, виїжджайте – часу обмаль
Теги: Крим ЗСУ Кримський міст

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