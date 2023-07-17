Вибух на Кримському мосту: пропагандистка закликає вдарити по Великій Британії

Маргарита Симоньян закликає вдарити по Тауерському мосту в Лондоні, якщо Велика Британія причетна до подій на Кримському мосту

Російські пропагандисти звинувачують британські та українські спецслужби в подіях на Кримському мосту. Путінська пропагандистка Маргарита Симоньян закликає вдарити по Тауерському мосту, що знаходиться в Лондоні, у відповідь.

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«Якщо правда, що атаку на Кримський міст здійснили за допомогою британських спецслужб, чи це робить легітимною метою Тауерський міст? Як на мене, то цілком», – написала Симоньян.

Також пропагандистка нарешті дійшла до висновку, що безпілотники є зброєю, та закликала до відповідальності стосовно їхнього продажу та розповсюдження. Це, безумовно, правда – саме тому Росія та окупанти понесуть відповідальність за те, що регулярно обстрілюють українські міста за допомогою безпілотників.

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Маргарита Симоньян звинувачує Британію в тому, що вона нібито допомогла Україні пошкодити Кримський міст скріншот

Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.

Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту. Ввечері близько 19:00 Путін проведе нараду по відеозв’язку.

До слова, після подій на Кримському мосту окупанти закликають відібрати два українських міста.