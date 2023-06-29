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Байден переплутав Україну з Іраком: курйозне відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден переплутав Україну з Іраком: курйозне відео
Байден обмовився, коли відповідав на запитання журналістів
фото: скриншот відео

Американський лідер випадково сказав, що Путін програє війну в Іраку

Учора, 28 червня, президент США Джо Байден знову втрапив у незручне становище, відповідаючи на запитання журналістів. Американський лідер переплутав Україну з Іраком. Інцидент стався під час брифінгу перед Білим домом, повідомляє CNN.

Журналісти поцікавилися у Байдена, чи вплине збройний заколот у Росії, що стався минулими вихідними, на загальну політичну обстановку та наскільки ці події послабили російського диктатора Володимира Путіна. 

«Складно сказати, але він точно програє війну в Іраку. Він програє війну вдома, і він стає кимось на кшталт парії в усьому світі», – відповів глава Білого дому.

Зазначимо, що Байден уже не вперше так обмовився. Так, він назвав Україну Іраком у листопаді минулого року, коли коментував світову інфляцію під час виступу у Флориді.

Нагадаємо, що 26 червня президент США Байден уперше прокоментував заколот у Росії. За його словами, США не причетні до бунту найманців. Байден доручив своїй команді національної безпеки щогодини інформувати його про ситуацію й готуватися до різних сценаріїв. До яких саме – він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Теги: Джозеф Байден війна путін Україна

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