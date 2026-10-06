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Два торгові судна потрапили під удар дронів біля Болгарії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Два торгові судна потрапили під удар дронів біля Болгарії
Дрони атакували судна у Чорному морі: 18 моряків вдалося врятувати
фото: novinite.com

Одне із суден після удару затонуло, доля його екіпажу залишається невідомою, а з другого вдалося врятувати 18 моряків

Два торгові судна зазнали атаки безпілотників у Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, тоді як з борту іншого врятували 18 членів екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарські видання BGNews та Nova.

За даними місцевих ЗМІ, під удар потрапили судна під прапорами Того та Палау. Кому належали безпілотники, які здійснили атаку, наразі невідомо.

Одним з атакованих суден стало Alfa Watan під прапором Того. Після удару воно затонуло. Інформації про долю членів екіпажу наразі немає. Також не повідомляється, скільки людей перебували на його борту. Після інциденту розпочалася масштабна рятувальна операція.

Другим атакованим судном стало Able. З його борту вдалося врятувати 18 моряків. За інформацією болгарських медіа, серед членів екіпажу є поранені. Даних про кількість постраждалих та тяжкість їхнього стану поки не оприлюднено.

На момент атаки обидва комерційні судна перебували у виключній економічній зоні Болгарії. Водночас вони знаходилися за межами територіальних вод країни.

Болгарські медіа звертають увагу, що це перший зафіксований випадок атаки безпілотників на торгові судна настільки близько до узбережжя Болгарії. Через інцидент прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв скликав екстрену нараду за участю представників державних інституцій.

За даними сервісу MarineTraffic, судно Alfa Watan прямувало з Єгипту до Румунії. Able рухалося у протилежному напрямку – з Румунії до Стамбула.

Станом на момент публікації ані Росія, ані Україна публічно не коментували удари по суднах. Болгарські ЗМІ також не повідомляють про встановлення походження безпілотників.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували безпілотником цивільне комерційне судно в Чорному морі. Під удар потрапило судно під прапором Маршаллових островів, яке перевозило рапсову олію.

Внаслідок влучання судно зазнало пошкоджень, на його надбудові виникла пожежа. За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, одна людина загинула, ще семеро постраждали.

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Теги: Чорне море дрон корабель Болгарія

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