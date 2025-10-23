Після скандалу президент Польщі пожертвував свою квартиру на благодійність

14 травня цього року Навроцький підписав угоду про дарування квартири християнському благодійному товариству

Президент Польщі Кароль Навроцький пожертвував свою скандальну квартиру на благодійність – його підозрюють у незаконному привласненні цієї власності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fakt.

Нагадаємо, що підозри з’явилися ще під час виборчої кампанії Навроцького. За його словами, йому належить лише одна квартира у Гданську, але у декларації про майно зазначено, що Навроцький має у цьому місті ще одну квартиру. На цій підставі прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо президента.

Як повідомляє джерело, зараз скандальна квартира належить благодійній християнській спільноті. Згідно з наявною інформацією, Навроцький вже підписав договір дарування квартири для організації. Очікується, що тепер у ній проживатиме «жінка у життєвій кризі з дитиною».

«У земельній книзі з'явився новий запис. Родина Навроцьких більше не володіє квартирою, яку вони викупили у пана Єжи. Наразі житло офіційно належить християнському благодійному товариству», – повідомляє видання.

До слова, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький перебуває на посаді із 6 серпня 2025 року. Однак відкритої інформації про його статки й досі не було опубліковано. Польські ЗМІ з’ясували, що першому голові Верховного Суду було подано декларацію про майно президента, проте для її оприлюднення не вистачає одного документа.

Раніше «Главком» повідомляв, що Навроцький незабаром приїде в Україну. Президент Польщі планує зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити питання безпеки й загроз, які створює Росія.