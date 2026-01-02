Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів

За словами американського лідера, Сполучені Штати готові прийти на допомогу протестувальникам

Президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Якщо Іран відкриє вогонь по мирних протестувальниках і жорстоко вбиватиме їх, як чинить зазвичай, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми у повній бойовій готовності і готові діяти», – написав він.

В Ірані тривають масштабні антиурядові протести, які спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані через невдоволення економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти щодо долара. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості щодо долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.

30 грудня до протестів долучились студенти університетів, а акції поширилися й на інші міста. Станом на 1 січня 2026 року було відомо про щонайменше сімох загиблих людей з чотирьох різних міст Ірану.

Протести є наймасовішими з часів заворушень 2022 року, спричинених смертю Махси Аміні – молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу.

Влада Ірану запровадила посилені заходи безпеки в районах Тегерана, де почалися антиурядові демонстрації. Президент Масуд Пезешкіан заявив, що уряд готовий вислухати «законні вимоги» протестувальників. Генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад попередив, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію отримають «рішучу відповідь».

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.