Президент Польщі досі не оприлюднив декларацію про майно – у чому проблема

Кароль Навроцький повинен був подати декларацію про майно ще перед вступом на посаду президента

На вебсайті Верховного Суду опублікована декларація про майно президента лише станом на 2024 рік

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький перебуває на посаді із 6 серпня 2025 року. Однак відкритої інформації про його статки й досі не було опубліковано. Польські ЗМІ з’ясували, що першому голові Верховного Суду було подано декларацію про майно президента, проте для її оприлюднення не вистачає одного документа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на fakt.pl.

Відомо, що Кароль Навроцький повинен був подати декларацію про майно ще перед вступом на посаду президента, однак із початку його перебування на посаді пройшло вже два місяці. На вебсайті Верховного Суду оприлюднено тільки майнову декларацію Анджея Дуди, але не Кароля Навроцького. У відкритому доступу є лише документи про майно Навроцького станом на 2024 рік, коли він обіймав посаду президента Інституту національної пам’яті. Ба більше, цю інформацію президент Польщі надав лише під час виборчої кампанії через тиск поляків.

У цьому документі вказаний опис майна Кароля Навроцького до того, як його обрали президентом. Йдеться про статки в розмірі 48 тис. злотих, квартиру площею 57 кв.м, яку він ділить навпіл зі своєю сестрою. Також відомо про ще одну квартиру, площа якої теж складає 57 кв.м , її він придбав разом зі своєю дружиною за допомогою кредиту в розмірі 220 тис. злотих.

За даними Канцелярії президента Навроцький надав декларацію про активи першому голові Верховного Суду. Проте цього недостатньо, щоб документ був опублікований, необхідна офіційна згода. Ще один портал звернувся з клопотанням до Верховного Суду щодо оприлюднення декларації про майно Навроцького, але медійникам відмовили.

«Президент Республіки Польща Кароль Навроцький не подав декларації про згоду на оприлюднення своєї декларації про майно за 2024 рік», – відповіла пресслужба Верховного Суду. Водночас у Канцелярії президента заявили, що президент дасть згоду на публікацію даних декларації, однак дату не повідомили.

Раніше «Главком» повідомляв, що Навроцький незабаром приїде в Україну. Президент Польщі планує зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити питання безпеки й загроз, які створює Росія.