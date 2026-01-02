Мер Нью-Йорка вперше склав присягу на Корані

1 січня Зогран Мамдані розпочав виконання обовʼязків мера міста

Зогран Мамдані, який нещодавно переміг на виборах міського голови Нью-Йорка, 1 січня розпочав виконання обовʼязків. Він став першим мером міста, який склав присягу на Корані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

34-річний Мамдані склав присягу перед генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс. На церемонії була присутня родина політика: дружина Рама Дуваджі та батьки.

На церемонії була присутня дружина політика Рама Дуваджі фото: Getty Images

Також на події був присутній ексмер Нью-Йорка Ерік Адамс, який спершу відмовився від участі, але пізніше заявив, що «хотів би бути там, щоб продемонструвати плавний і мирний перехід влади».

Присягу Зогран Мамдані вперше в історії Нью-Йорка складав на Корані. Для церемонії було використано дві священні книги – одна з них належала дідусю Мамдані, а інший американському письменнику та історику Артуро Шомбургу.

Зогран Мамдані вперше в історії Нью-Йорка складав присягу на Корані фото: Getty Images

Більшість мерів Нью-Йорка під час складання присяги клали руку на Біблію. Попри те, що традиційно у США присягу складають на релігійних текстах, закон не вимагає використання ні релігійних, ні будь-яких інших книг.

Також традиційно міські голови під час присяги поєднують особисті реліквії та артефакти. Наприклад Ерік Адамс у 2021-му присягнув на посаду, поклавши руку на Біблію своєї матері, а його попередник, Білл де Блазіо, клав руку на Біблію, яка колись належала президенту Франкліну Рузвельту.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він став наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

До слова, мер Нью-Йорка Зогран Мамдані підтвердив своє рішення мешкати в офіційній резиденції мерів, маєтку Грейсі.