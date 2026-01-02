Туск закликав Європу брати приклад з Польщі

У новорічному зверненні глава польського уряду звернувся до європейців, назвавши причини пишатися Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу брати приклад із польського досвіду безпеки, міграційної політики та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

У новорічному зверненні Туск назвав десять причин пишатися Польщею. За словами глави польського уряду, Польща є безпечним і надійним східним кордоном, має найбільш сучасну армію, «відповідальною та жорсткою політикою щодо надання притулку», тому може слугувати взірцем для всієї Європи.

Туск також назвав польську армію «найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі», яка захищає Європу «зі Сходу». Він також відзначив ефективну політику боротьби зі злочинністю, завдяки якій вдається викривати диверсантів, засланих росіянами.

Політик також розповів про підтримку, надану двом мільйонам українців, які приїхали до Польщі після нападу Росії на Україну. «Польща – це динамічний логістичний центр, що з’єднує Європу, з дорожньою та залізничною інфраструктурою, що найшвидше розвиваються», – сказав він.

Премʼєр каже, що має всі підстави пишатися Польщею. «А мої найкращі новорічні побажання Європі та європейцям: будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними», – підсумував Туск.

До слова, польський президент Кароль Навроцький заявив, що позиція Польщі матиме вирішальне значення під час підписання мирного договору, оскільки через його країну проходить понад 90% допомоги для України.

Як повідомлялося, між польським президентом Каролем Навроцьким та премʼєр-міністром Дональдом Туском виник конфлікт. Його причиною стала нещодавня заява очільника країни про нібито загрозу для Польщі з боку Заходу.

Під час публічного виступу Навроцький заявив, що Польща є «національною спільнотою, відкритою до Заходу, але готовою захищати західний кордон республіки». Формулювання викликало хвилю критики та припущення, що президент міг помилково переплутати західний і східний напрями безпеки. Однак Навроцький заявив, що використав слова правильно.