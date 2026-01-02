Головна Світ Політика
У Самарській області дрони атакували два НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Самарській області дрони атакували два НПЗ
Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області
Новокуйбишевський і Куйбишевський НПЗ разом виробляють понад 15 млн нафти на рік

Уночі 2 січня безпілотники вдарили по Самарській області РФ. Під ударом ймовірно опинилися два нафтопереробних заводи. Про це повідомляє «Главком».

Серія вибухів прогриміла над містом Новокуйбишевськ, в одному із районів помітили пожежу. Моніторингові канали повідомляють, що під ударом могли опинитися Новокуйбишевський та Куйбишевський НПЗ.

Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області, і його потужності дозволяють переробляти до 8,8 млн тонн нафти на рік. Завод постачає паливо для різних видів транспорту, а також продукти нафтохімії та мастила. Сили оборони неодноразово атакували цей обʼєкт.

Куйбишевський нафтопереробний завод має потужності з переробки близько 7 млн тонн нафти на рік та є одним із провідних нафтопереробних заводів Поволжя. Він належить російській державній компанії «Роснефть» та переробляє нафту, що видобувається компанією в Західному Сибіру та Самарській області.

Основною продукцією заводу є автомобільний бензин і дизельне паливо. Також підприємство виробляє різні види мазуту, гасу, нафтових газів та органічних розчинників. У 2024 році завод переробив 4,7 млн тонн нафти, випустив 0,8 млн тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного пального і 1,3 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, Росія могла втратити трильйони доларів через заниження цін на російську нафту та нафтопродукти.

До слова, у ніч на 1 січня у Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Після атаки безпілотників продовжували горіти нафтобаза в місті Людиново Калузької області, а також Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Водночас повідомляється про серйозні пошкодження на Ільському НПЗ, який є одним із середніх за потужністю нафтопереробних заводів РФ. Підприємство має проєктну потужність близько 3 млн тонн нафти на рік та виробляє дизельне пальне, бензини, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти. Завод забезпечує ринок Південного федерального округу та бере участь в експортних постачаннях через порти Новоросійськ і Тамань.

Теги: нафта росія

