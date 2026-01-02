Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
РФ готує нові фейки після того, як їй не вдалося переконати світ у так званій «атаці» на резиденцію Путіна
фото: Getty Images

Москва може влаштувати провокації напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем

Російська Федерація продовжує намагатися зірвати мирні переговори, влаштовуючи провокації, у яких звинувачує Україну. У планах Кремля – здійснити терористичний акт зі значними людськими жертвами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Вказана операція має комплексний характер. Після так званої атаки на резиденцію Путіна фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації», – йдеться в заяві.

Згідно з даними розвідки, РФ може влаштувати провокації напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем, тобто 7 січня. Зазначається, що місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

«Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення. Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб», – пояснила пресслужба відомства.

Служба зовнішньої розвідки зазначає, що путінський режим неодноразово використовував подібну тактику. За словами розвідників, нині ця ж модель «експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ».

Спецслужба закликала медіа ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали і не поширювати російські фейки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

До слова, американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію Путіна.

Читайте також:

Теги: розвідка провокація теракт росія Різдвяні свята переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва готує мости до підриву на кордоні
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
30 грудня, 2025, 18:00
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
28 грудня, 2025, 23:15
Дронами уражено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ Росії
Сили безпілотних систем уразили командний пункт російських спецпризначенців
28 грудня, 2025, 16:57
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував суперечливі заяви щодо загроз з боку Росії
Президент Фінляндії пояснив, чому країна не боїться Росії
22 грудня, 2025, 10:47
РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 2025, 16:07
Більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом
9 грудня, 2025, 06:20
Президент Польщі Кароль Навроцький
Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі
8 грудня, 2025, 12:24
Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
5 грудня, 2025, 05:04
Пожежа, яка розгорілася у районі морського порту
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, уражено морський порт
5 грудня, 2025, 00:44

Політика

Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
Туск закликав Європу брати приклад з Польщі
Туск закликав Європу брати приклад з Польщі
У Самарській області дрони атакували два НПЗ
У Самарській області дрони атакували два НПЗ
Мер Нью-Йорка вперше склав присягу на Корані
Мер Нью-Йорка вперше склав присягу на Корані
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив рейси через конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив рейси через конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua