Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка

РФ готує нові фейки після того, як їй не вдалося переконати світ у так званій «атаці» на резиденцію Путіна

Москва може влаштувати провокації напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем

Російська Федерація продовжує намагатися зірвати мирні переговори, влаштовуючи провокації, у яких звинувачує Україну. У планах Кремля – здійснити терористичний акт зі значними людськими жертвами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Вказана операція має комплексний характер. Після так званої атаки на резиденцію Путіна фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації», – йдеться в заяві.

Згідно з даними розвідки, РФ може влаштувати провокації напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем, тобто 7 січня. Зазначається, що місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

«Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення. Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під «чужим прапором» повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб», – пояснила пресслужба відомства.

Служба зовнішньої розвідки зазначає, що путінський режим неодноразово використовував подібну тактику. За словами розвідників, нині ця ж модель «експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ».

Спецслужба закликала медіа ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали і не поширювати російські фейки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

До слова, американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію Путіна.