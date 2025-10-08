Головна Країна Політика
search button user button menu button

Навроцький приїде в Україну. Посол назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький приїде в Україну. Посол назвав терміни
Зеленський запросив Навроцького в Україну
фото з відкритих джерел

Дипломат сподівається, що зустріч президентів України та Польщі відбудеться найближчими тижнями

Президент Польщі Кароль Навроцький незабаром приїде в Україну й зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтерв'ю Rmf Fm.

Як зазначив дипломат, головною темою зустрічі президентів будуть питання безпеки й загроз, які створює Російська Федерація. «Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться найближчими тижнями», – сказав дипломат.

Боднар пояснив, що Зеленський запросив Навроцького в Україну й зараз польська сторона узгоджує графік свого президента. 25 вересня Навроцький заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським у Києві.

Нагадаємо, 31 липня Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Раніше польський лідер підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

До слова, Кароль Навроцький в інтерв'ю литовському виданню LRT заявив, що вважає обговорення членства України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. У відповідь Міністерство закордонних справ України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки всієї Європи.

Читайте також:

Теги: Польща Василь Боднар Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під судом протестувальники виступають на підтримку підозрюваного українця
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії
6 жовтня, 17:08
Українські дослідники меморіально-пошукового центру «Доля» під час робіт у селі Юречкова, Польща
Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі
30 вересня, 14:12
Польща знову відкриває автомобільне та залізничне сполучення з Білоруссю
Польща відкриває кордон з Білоруссю
23 вересня, 16:12
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу
18 вересня, 22:44
Ліпавський: Росія «повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО»
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
14 вересня, 14:57
Гринкевич: Я не хочу, щоб пілоти винищувачів думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
13 вересня, 00:32
Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Наразі триває розслідування
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
10 вересня, 13:06

Політика

Навроцький приїде в Україну. Посол назвав терміни
Навроцький приїде в Україну. Посол назвав терміни
Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня
Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
Президент дав доручення керівнику Служби зовнішньої розвідки
Президент дав доручення керівнику Служби зовнішньої розвідки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua