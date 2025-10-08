Навроцький приїде в Україну. Посол назвав терміни

Дипломат сподівається, що зустріч президентів України та Польщі відбудеться найближчими тижнями

Президент Польщі Кароль Навроцький незабаром приїде в Україну й зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтерв'ю Rmf Fm.

Як зазначив дипломат, головною темою зустрічі президентів будуть питання безпеки й загроз, які створює Російська Федерація. «Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться найближчими тижнями», – сказав дипломат.

Боднар пояснив, що Зеленський запросив Навроцького в Україну й зараз польська сторона узгоджує графік свого президента. 25 вересня Навроцький заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським у Києві.

Нагадаємо, 31 липня Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Раніше польський лідер підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

До слова, Кароль Навроцький в інтерв'ю литовському виданню LRT заявив, що вважає обговорення членства України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. У відповідь Міністерство закордонних справ України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки всієї Європи.