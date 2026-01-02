Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив рейси через конфлікт між Саудівською Аравією та ОАЕ

Через суперечку між двома країнами про обмеження авіарейсів до ОАЕ авіасполучення було зупинено

Міжнародний аеропорт Адена в Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що аеропорт є головними повітряними воротами Ємену. Авіасполучення було зупинене через суперечку між двома країнами щодо обмежень на рейси до ОАЕ. При цьому сторони подають суперечливі версії подій.

ОАЕ підтримують Південну перехідну раду, яка контролює значну частину територій на півдні Ємену й не підпорядковується уряду, визнаного міжнародною спільнотою. Саудівська Аравія, яка підтримує уряд, розцінила дії Південної перехідної ради як загрозу свої національній безпеці, що спричинило найбільшу кризу у відносинах між Ер-Ріядом та Абу-Дабі за десятиліття.

Південна перехідна рада контролює Міністерство транспорту в коаліційному уряді. яке звинуватило Ер-Ріяд у запровадженні повітряної блокади, заявивши, що Саудівська Аравія вимагала, аби всі рейси проходили через її територію для додаткових перевірок. Згодом, за даними міністерства, саудівська сторона уточнила, що обмеження стосуються лише рейсів між Аденом та ОАЕ.

Саудівське джерело, своєю чергою, заперечило причетність до обмежень, заявивши, що вимогу щодо рейсів між Аденом та ОАЕ запровадив сам міжнародно визнаний уряд Ємену з метою стримування ескалації напруженості. Після цього підконтрольне півдню Міністерство транспорту нібито наказало повністю зупинити авіасполучення, замість дотримання обмежень.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати оголосили про виведення залишків своїх антитерористичних підрозділів з Ємену, що стало відповіддю на загострення напруження з Саудівською Аравією – давнім союзником у регіоні. Абу-Дабі заявляє, що місія його військ завершена, а подальшу присутність в Ємені вважатимуть недоцільною.