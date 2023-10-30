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Північна Корея передала Росії радянські снаряди та гармати – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Північна Корея передала Росії радянські снаряди та гармати – Bild
Раніше європейські джерела повідомляли, що КНДР могла передати вже до 350 тис. снарядів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними британської розвідки, Росія ймовірно вже використовує на фронті боєприпаси, які були передані Північною Кореєю

Північна Корея передає своєму партнеру Росії як артилерійські снаряди, так і гармати, хоча й старі. Про це у відеоогляді ситуації на фронті розповів репортер німецької газети Bild Юліан Рьопке.

Журналіст коментує відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході РФ, де «російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати». На відкритих платформах можна побачити 122-мм гармати Д-30, які виробляли в СРСР з початку 1960-х років.

Окремі деталі свідчать, за словами Рьопке, що це не Д-30-А, які використовуються нині в Росії, а саме оригінальні гармати, з 1960-х, які досі є на озброєнні КНДР.

З огляду на місце зйомки та напрямок руху потягу, оглядач робить висновок, що «йдеться саме про північнокорейську зброю, яку диктатор Кім Чен Ин наразі постачає диктатору Володимиру Путіну».

Раніше європейські джерела повідомляли, що КНДР могла передати вже до 350 тис. снарядів, які можуть використовуватися як власне російськими гарматами, так і тими, які передає Північна Корея і які невдовзі потраплять на фронт.

Як зазначив журналіст, західні партнери, які пообіцяли передати Україні мільйон снарядів, змогли до цього часу надіслати менше ніж 300 тис.

Нагадаємо, Росія ймовірно вже використовує на фронті боєприпаси, які були передані Північною Кореєю. За даними британської розвідки, попри офіційні заперечення Москвою нещодавніх повідомлень про отримання озброєння від КНДР, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів боєприпасів на заході Росії.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до Росії. Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту РФ у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше стало відомо, що Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України.

Теги: росія війна Північна Корея боєприпаси озброєння

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