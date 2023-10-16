Північна Корея налагодила маршрут поставок боєприпасів для РФ: супутникові знімки

У серпні два російських суховантажі «Ангара» і «Марія» щонайменше пʼять разів доставляли до північнокорейських портів кілька сотень контейнерів

Північна Корея налагодила регулярні поставки боєприпасів до Росії. Такого висновку дійшли експерти британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), проаналізувавши десятки нещодавніх супутникових знімків, зроблених над базою Тихоокеанського флоту РФ у Фокіно (Приморський край) та північнокорейським портом Расон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Супутники в серпні фіксували два російських суховантажі «Ангара» і «Марія», які сумарно щонайменше пʼять разів доставляли до північнокорейських портів кілька сотень контейнерів, а потім вивозили звідти інші. Під час рейсів вони приховували свою геолокацію, відключивши транспондери.

Завантаження «Ангари» у Расоні, Північна Корея фото: Planet Labs

Обидва суховантажні судна належать юрособам, повʼязаним з військовою логістикою. Компанії «М Лізинг» та «Марин Транс Шипінг», які володіють судном «Ангара», з травня 2022 року під санкціями США за транспортування зброї. «Марія» та її власники під санкції поки не потрапили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кінцевою точкою маршруту контейнерів, як вважають аналітики, став склад боєприпасів у Тихорецьку Краснодарського краю, що за 200 км від кордону з Україною. На знімках від 28 вересня видно поїзди, які доставляють на цей обʼєкт ті ж контейнери, що завантажувалися у КНДР. Крім того, територія самого складу з серпня 2023 значно розширилася.

Розширення складу у Тихорецьку фото: Planet Labs

Дані RUSI також підтверджують журналісти видання «Досье». За їхньою інформацією, у трюмі «Ангари» перевозили вантаж із 50 т ракет із розривним зарядом. Однак у корабельних документах, з якими ознайомилися журналісти, жодного разу не згадується КНДР. При цьому нерідко пунктом призначення вказана затока Стрілець, на березі якої розташовується російська військова база.

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше стало відомо, що Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами