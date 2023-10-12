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Розвідка викрила, який теракт Росія готувала на ЗАЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка викрила, який теракт Росія готувала на ЗАЕС
Очільник розвідки зауважив, що ядерна катастрофа все ще загрозлива, оскільки станція залишається окупованою
фото: pravda.com.ua

Кирило Буданов: «Якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього» 

Росіяни готували техногенну катастрофу на окупованій Запорізькій атомній електростанції і хотіли «здійснити контрольований викид радіації». Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді».

«Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи», – зазначив Буданов.

Очільник розвідки зауважив, що ядерна катастрофа все ще загрозлива, оскільки станція залишається окупованою, нічого глобально там не змінилося.

«Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього», – зазначив він.

Буданов сподівається, що Україна зможе запобігти терористичним планам РФ. На питання, чи підклювався він особисто задля вирішення цього питання, голова ГУР відповів: "Саме по собі нічого у світі не відбувається – все, що можу сказати».

Нагадаємо, раніше Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти.

Раніше у ЗМІ поширилась інформація, що Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС.

Теги: росія Кирило Буданов Запорізька АЕС

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