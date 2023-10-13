КНДР передала Росії контейнери з боєприпасами: Білий дім назвав обсяги

Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали

Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення контейнерів із боєприпасами із КНДР до Росії

Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє The Hill.

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«Частково через наші санкції та експортний контроль Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку», – заявив журналістам радник із національної безпеки.

Він додав, що тепер у США є інформація, що Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні. «Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів», – додав він.

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У п'ятницю Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії. «Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цієї військової техніки», – заявив Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали.

«Це військове партнерство між КНДР і Росією, що розширюється, включно з будь-якою передачею технологій із Росії в КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ. Також повідомлялося, що зафіксовано різке збільшення руху потягів між Росією та КНДР.