Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ потужно відбили атаки ворога на шістьох напрямках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ потужно відбили атаки ворога на шістьох напрямках
Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 600-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «Шахедів». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Бучків Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Соснівка, Тур’я Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище, Нескучне Харківської області.

Куп’янський напрямок

Українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще чотири атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Крім того противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Українські воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили сім атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Олександрополя Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

Херсонський напрямок

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти Генштаб

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
Сьогодні, 14:44
План росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу
Окупанти потрапили під вогонь артилерії ЗСУ під Авдіївкою: видання Bild назвало втрати
Сьогодні, 13:52
Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
Сьогодні, 13:14

Події в Україні

ЗСУ приземлили третій за тиждень штурмовик ворога
ЗСУ приземлили третій за тиждень штурмовик ворога
ЗСУ потужно відбили атаки ворога на шістьох напрямках
ЗСУ потужно відбили атаки ворога на шістьох напрямках
Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку: яка в них тактика
Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку: яка в них тактика
Буданов взяв у полон 19 росіян: деталі спецоперації
Буданов взяв у полон 19 росіян: деталі спецоперації
Звільнення «вишок Бойка»: з’явилися нові деталі спецоперації
Звільнення «вишок Бойка»: з’явилися нові деталі спецоперації
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
33K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
32K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
13K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
13K
У Дніпрі прогриміли вибухи
8660
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту