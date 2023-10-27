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Повітряні сили повідомили, чи залітали модернізовані Shahed на територію України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чи залітали модернізовані Shahed на територію України
Удосконалена версія дронів Shahed-136 має турбореактивний двигун
фото з відкритих джерел

Як зазначив Ігнат, шум не є визначальним фактором ефективності іранських безпілотників

Іран модернізував дрони-камікадзе Shahed-136. Удосконалена версія має турбореактивний двигун і тепер він, ймовірно, не гудітиме як мопед. Однак, чи залітали вже такі «безшумні» безпілотники у повітряний простір України, наразі невідомо. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Можливо й залітали. Тут немає нічого дивного, що будь-які безпілотники ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни й тут немає нічого дивного», – сказав Ігнат.

За словами речника, безпілотники випробовують в бойових умовах, бачать у реальному протиповітряному бою його слабкі та сильні місця та удосконалюють.

Але, як зазначив Ігнат, шум не є визначальним фактором ефективності безпілотника. Більше береться до уваги його радіолокаційна помітність.

«Тобто, чи зможуть його зафіксувати наші радіолокаційні станції та передати цю інформацію вчасно для знищення. Тому використовуються також і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу. Він стає менш помітним і це ускладнює роботу ППО. Але ми теж отримуємо певну техніку від заходу, яка може більш чітко виявляти повітряні цілі. Це непогано робить радар Iris-T, який бачить найменшу ціль», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував Україну з району Приморсько-Ахтарськ. Ворог застосував шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

До слова, російські окупанти запускають по українській землі малі партії дронів «Шахед» й під час цих атак намагаються розвідати маршрути для майбутніх потужніших атак.

Теги: безпілотник Юрій Ігнат війна окупанти

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