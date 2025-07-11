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Пєсков заявив, що кремлівські пропагандисти занадто вихваляють Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Пєсков заявив, що кремлівські пропагандисти занадто вихваляють Путіна
Пєсков заявив, що за останні три роки відбулася сильна трансформація
фото з відкритих джерел

Рупор Кремля Дмитро Пєсков звинуватив російські ЗМІ у надмірній пропаганді

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що деякі російські ЗМІ, прагнучи «патріотичного змісту», «перегинають палицю» з пропагандою. Нібито сам тренд на патріотизм має позитивний характер, проте концентрація таких матеріалів стала надмірною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Коментуючи «домінування позитивно-патріотичного» порядку денного в російських медіа, Пєсков заявив, що за останні три роки відбулася сильна трансформація. «Концентрація матеріалів з патріотичним змістом або тональністю дуже велика. Хтось навіть перегинає палицю, але завжди знайдуться ті, до кого застосовне прислів’я «навчи дурня Богу молитися», – заявив він.

Речник диктатора заявив, що зростання пропаганди має «тенденцією зі знаком плюс». Він також висловив думку, що «почуття любові до Росії, гордості за неї у більшості людей було завжди, але в багатьох ЗМІ просувати такий порядок денний було не прийнято». Більше того, він припустив, що «частиною редакційної політики низки російських медіа було висловлення скепсису щодо власної країни».

За його словами Кремль «враховуватиме помилки, які були допущені в минулому». Також він заявив, що «настане момент, коли буде затребувана більш м'яка інформаційна політика, і тоді ми побачимо появу більшої кількості нейтральних ЗМІ, які пишуть і про проблеми, і про досягнення».

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва високо цінує зусилля Вашингтона, зокрема президента Дональда Трампа, щодо ініціювання прямих переговорів з Україною. У Кремлі бачать потенціал для розвитку відносин зі США, однак поки що Росія не переглянула свій список «недружніх країн».

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Теги: Дмитро Пєсков пропаганда росія ЗМІ

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