Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія активізувала удари по ТЦК: що пропонують Сухопутні війська

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія активізувала удари по ТЦК: що пропонують Сухопутні війська
Росія активізувала удари по будівлях ТЦК
колаж: glavcom.ua

ТЦК може частково піти на «дистанційку» через загрози масштабних атак на відомства

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть змінити формат роботи та частково перейти на дистанційне обслуговування громадян. Через тривалі ворожі атаки з боку російських військ. Про це розповів речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі каналу «Говорить Великий Львів», інформує «Главком».

За його словами, російські війська здійснюють атаки на ТЦК, щоб зірвати процес мобілізації. Однак процес мобілізації в Україні не припинявся і триває.

«Дуже багато робиться із боку Міністерства оборони щодо впровадження таких заходів цифровізації надається, наприклад, новий функціонал в додаток «Резерв+». Це робиться для того, щоб максимально і спростити і убезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК та СП», – каже він.

Також він зазначив, що доведеться певною мірою змінювати формат надання послуг, тобто можливо будуть відбуватися заходи розосередження деякі послуги будуть надаватися дистанційно.

Під час повітряних тривог центри припиняють обслуговування, а всі присутні прямують до укриттів. Крім того, у деяких регіонах може бути впроваджено елементи дистанційного надання послуг або їх розосередження задля зменшення ризиків.

Нагадаємо, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Вже 6 липня влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Внаслідок удару пошкоджено 14 будинків та п’ять авто. 

 Як стало відомо, 7 липня, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Через це у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині, і на Вінниччині посилено заходи безпеки.

Читайте також:

Теги: мобілізація росія обстріл ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спортсмену діагностували тяжку черепно-мозкову травму
18-річний російський хокеїст, який п'яним їздив без прав, після ДТП впав у кому
9 червня, 15:15
Іран та Ізраїль протягом ночі запускали ракети
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився: головне за ніч
18 червня, 06:03
Глава МЗС Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від верховного лідера Ірану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
23 червня, 14:04
РФ атакувала Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя: виникли пожежі, пошкоджені будівлі
27 червня, 05:34
Лікарка змушувала вагітну пацієнтку записати в графі «батько дитини» стороннього чоловіка
У Харкові гінекологиня організувала схему ухилення від мобілізації: що вона вигадала
15 червня, 16:58
За словами Клімкіна, у світі розпочнуться дуже непрості дискусії
Ексглава МЗС України пояснив, як Росія може використати війну Ірану та Ізраїлю
15 червня, 15:57
У будинку немає жодної квартири, де б уціліли вікна
Біля пошкодженого росіянами будинку у Києві вцілів флагшток із прапором України (фото)
23 червня, 14:47
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
24 червня, 18:17
У Фастівському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа у гаражних приміщеннях
Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки та кінологічний центр (фото)
4 липня, 10:23

Події в Україні

Росія активізувала удари по ТЦК: що пропонують Сухопутні війська
Росія активізувала удари по ТЦК: що пропонують Сухопутні війська
Ворог атакував Миколаїв: виникла пожежа, є поранений (оновлено)
Ворог атакував Миколаїв: виникла пожежа, є поранений (оновлено)
У Миколаєві прогриміли вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи
Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу
Атака безпілотників на Харків: є жертва, понад 80 людей постраждали (оновлено)
Атака безпілотників на Харків: є жертва, понад 80 людей постраждали (оновлено)
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
36K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
34K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
15K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
11K
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua