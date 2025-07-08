Росія активізувала удари по ТЦК: що пропонують Сухопутні війська

ТЦК може частково піти на «дистанційку» через загрози масштабних атак на відомства

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть змінити формат роботи та частково перейти на дистанційне обслуговування громадян. Через тривалі ворожі атаки з боку російських військ. Про це розповів речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі каналу «Говорить Великий Львів», інформує «Главком».

За його словами, російські війська здійснюють атаки на ТЦК, щоб зірвати процес мобілізації. Однак процес мобілізації в Україні не припинявся і триває.

«Дуже багато робиться із боку Міністерства оборони щодо впровадження таких заходів цифровізації надається, наприклад, новий функціонал в додаток «Резерв+». Це робиться для того, щоб максимально і спростити і убезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК та СП», – каже він.

Також він зазначив, що доведеться певною мірою змінювати формат надання послуг, тобто можливо будуть відбуватися заходи розосередження деякі послуги будуть надаватися дистанційно.

Під час повітряних тривог центри припиняють обслуговування, а всі присутні прямують до укриттів. Крім того, у деяких регіонах може бути впроваджено елементи дистанційного надання послуг або їх розосередження задля зменшення ризиків.

Нагадаємо, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Вже 6 липня влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Внаслідок удару пошкоджено 14 будинків та п’ять авто.

Як стало відомо, 7 липня, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Через це у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині, і на Вінниччині посилено заходи безпеки.