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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Розкол у Республіканській партії. На горизонті кінець президентства Дональда Трампа?

glavcom.ua
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фото: Reuters

Такер назвав Трампа співучасником ударів по ядерних обʼєктах Ірану

В останні кілька днів всередині Республіканської партії загострився ще один конфлікт. Тепер з критикою рішень Трампа виступив впливовий ведучий і блогер Такер Карлсон – через підтримку президентом дій Ізраїлю проти Ірану.

На своїх платформах Такер назвав Трампа співучасником ударів по ядерних обʼєктах Ірану – і заявив, що якщо США втягнуться в конфлікт на Близькому сході, це може призвести до кінця президентства Дональда Трампа і «занепаду Американської імперії».

Трамп не забарився з відповіддю. «Будь ласка, поясніть хтось дивакуватому Такеру Карлсону, що Ірану не можна мати ядерної зброї!» – написав він у соцмережах. І згодом додав журналістам: «Нехай він з​​найде якусь телевізійну мережу і скаже це, щоб люди почули». (Раніше Такер вів найпопулярніше шоу на FOX News, але телемережа розірвала з ним співпрацю).

Коментарі Такера і Трампа розкрили серйозні розбіжності серед MAGA-республіканців. Вони розділились на тих, хто закликає Трампа до військових дій США проти Ірану і повалення влади Аятолли – і тих, хто категорично виступає проти будь-якої інтервенції.

На захист Такера стали ізоляціоністи, зокрема одна з найяскравіших представниць руху MAGA, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. «Такер Карлсон – один з моїх улюблених людей. Він непохитно вірить у те саме, що і я: іноземні війни, інтервенції та зміни режиму ставлять Америку останньою, вбивають невинних людей і зрештою призводять до нашого занепаду. Це не дивакувато. Це те, за що голосували мільйони американців».

З іншого боку опинились переконані симпатики Ізраїлю, серед них і блогерка-мільйонниця Лора Лумер, яка має прямий доступ до Трампа і раніше впливала на важливі кадрові рішення президента. «Чи можемо ми перестати вдавати, що Такер Карлсон — справжній прихильник Трампа? Його засліпила ірраціональна ненависть до євреїв та Ізраїлю. … Так багато шахраїв звинувачують президента! Сподіваюся, він покарає їх усіх».

Під перехресним вогнем з обох сторін опинились й інші впливові республіканці. Серед них сенатор Тед Круз. Він пішов на інтервʼю до Такера Карлсона, яке зрештою переросло у гучну сварку – після того, як Такер звинуватив сенатора в тому, що той начебто не знає нічого про Іран, але підтримує повалення там режиму.

Або директорка національної розвідки Тулсі Габбард. Преса згадує її нещодавні коментарі про те, що «Іран не будує ядерної зброї» – що суперечить нинішнім заявам Трампа. На прохання журналістів це прокоментувати, президент відмахнувся: «Мені байдуже, що вона говорить».

Взагалі, тема потенційної участі США у війні на Близькому сході в ці дні заполонила американський медіапростір. Щодо того, чи завдасть Америка ударів проти ядерних обʼєктів Ірану, Трамп відповів: «Можливо, я це зроблю. Можливо, ні. Ніхто не знає, що я збираюся зробити».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: президент США Дональд Трамп

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