Макрон і Стармер скликають нову зустріч «коаліції рішучих»

Зустріч відбудеться під час візиту Макрона до Великої Британії, який триватиме з 8 по 10 липня

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують провести нову зустріч «коаліції рішучих» вже 10 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Зустріч відбудеться під час візиту Макрона до Великої Британії, який триватиме з 8 по 10 липня. У рамках поїздки французький президент зустрінеться з королем та виступить у британському парламенті.

У Єлисейському палаці підтвердили, що на переговорах буде приділено особливу увагу підтримці України. «Безумовно, буде обговорюватися питання про те, як серйозно підтримувати боєздатність України», – зазначили в заяві.

Під час зустрічі Макрон і Стармер вестимуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та іншими лідерами.

На саміті планують обговорити можливе розгортання «сил стримування» на території України після припинення вогню. Крім того, серед головних тем — пошук нових способів тиску на Росію, аби змусити її погодитися на безумовне припинення бойових дій, від якого вона досі послідовно відмовляється.

Раніше ми писали, що британські та французькі офіційні особи, які раніше розробляли плани щодо розміщення миротворчих сил в Україні, переключили свою увагу на підтримку довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без повноцінної підтримки США. Таке рішення ухвалено на тлі зростаючого занепокоєння, що Дональд Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника та припинить допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

«Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту», – заявив західний чиновник виданню, описуючи жахливий настрій на зустрічі в Гаазі.

До слова, за перші шість місяців 2025 року Сили оборони України досягли значних успіхів у ліквідації російських окупантів та ворожої техніки. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку року було знешкоджено понад 230 тис російських військовослужбовців, пише «Главком».

Окрім значних втрат у живій силі, українські захисники та захисниці продемонстрували велику ефективність у знищенні ворожої техніки.