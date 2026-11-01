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ШІ замість радників? Демократи зацікавилися чатами Трампа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ШІ замість радників? Демократи зацікавилися чатами Трампа
Листування президента та його радників із чатами під час виконання державних функцій підпадає під дію закону про президентські документи
фото: Getty Images

Конгресмени вимагають зберегти листування президента з п'ятьма ШІ-сервісами та пояснити, чи впливали їхні відповіді на державні рішення

Демократи в Палаті представників США вимагають від президента Дональда Трампа зберегти всі його запити до чат-ботів штучного інтелекту та відповіді, які він отримував. Приводом стали повідомлення про те, що американський лідер міг радитися з Grok Ілона Маска щодо реакції венесуельців на затримання Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nextgov/FCW.

Із відповідною вимогою до Трампа звернулися конгресмени Джеймі Раскін і Роберт Гарсія – провідні представники Демократичної партії в юридичному комітеті та комітеті з нагляду Палати представників. У листі від 28 жовтня вони наголосили, що президентська адміністрація має забезпечити збереження цифрових записів, пов'язаних із виконанням главою держави офіційних обов'язків.

Йдеться не лише про Grok, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Демократи вимагають зберегти запити та відповіді з п'яти платформ штучного інтелекту:

  • Grok;
  • ChatGPT;
  • Claude;
  • Gemini;
  • Perplexity.

На думку законодавців, листування президента та його радників із такими сервісами під час виконання державних функцій підпадає під дію закону про президентські документи (Presidential Records Act). Цей закон передбачає збереження документів, створених або отриманих президентом та його співробітниками під час виконання службових обов'язків. Конгресмени наполягають, що цифрові запити до ШІ та згенеровані відповіді також мають залишатися в офіційному архіві.

Чому демократів зацікавили розмови з Grok

За інформацією, на яку посилаються автори листа, у грудні 2025 року Трамп під час зустрічі з Ілоном Маском в Овальному кабінеті кілька годин спілкувався з чат-ботом Grok. Серед іншого, президент запитував, як населення Венесуели відреагує, якщо американські військові захоплять Ніколаса Мадуро.

Про цю розмову раніше повідомляло видання Time. За даними його джерел, Grok відповів, що венесуельці можуть вітати затримання Мадуро, якого чат-бот охарактеризував як непопулярного авторитарного лідера. Після спілкування з програмою Трамп, за словами співрозмовників видання, залишився під враженням від її відповідей.

Через кілька тижнів після цієї зустрічі США провели військову операцію у Венесуелі, під час якої затримали Мадуро. Демократи звернули увагу на послідовність цих подій і поставили питання, чи не використовував президент рекомендації чат-бота під час підготовки військового рішення.

Конгресмени назвали ситуацію тривожною, оскільки, на їхню думку, штучний інтелект може помилятися, а його відповіді – залежати від налаштувань розробників та стороннього впливу. Окреме занепокоєння викликає передавання потенційно чутливої державної інформації приватним технологічним компаніям.

У листі Раскін і Гарсія наголосили, що американці мають право знати, на підставі яких даних і консультацій ухвалюються рішення, що стосуються національної безпеки та військових операцій.

Що відповів Білий дім

Окрім збереження листування, демократи попросили організувати закритий брифінг за участю представників адміністрації Трампа. Вони хочуть отримати пояснення щодо використання чат-ботів президентом і його командою, правил зберігання цифрових записів, кібербезпеки та можливого доступу сторонніх компаній до інформації.

Брифінг законодавці запропонували провести до 11 листопада. Вони також вимагають надати інформацію про контракти Білого дому з розробниками ШІ та заходи, які захищають службове листування від стороннього втручання.

У Білому домі відреагували на запит. Представник адміністрації заявив виданню Nextgov/FCW, що президентська команда зберігає всі необхідні документи відповідно до законодавства.

Водночас ця відповідь не містить підтвердження чи спростування повідомлень про консультації Трампа з Grok перед військовою операцією у Венесуелі.

Нагадаємо, 3 січня 2026 року американські військові провели операцію у Венесуелі, під час якої затримали Ніколаса Мадуро. Подія спричинила міжнародну реакцію та дискусії щодо законності дій Вашингтона. 

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Теги: Дональд Трамп документи військові Ілон Маск президент штучний інтелект ChatGPT

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