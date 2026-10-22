США заявили про загрозу з боку російського супутника на орбіті

Супутник запустили у квітні 2026 року в складі групи з шести російських військових апаратів

Експерти з відстеження об'єктів на орбіті вважають рух «Космосу-2612» навмисним, проте мета маневрів залишається невідомою

Російський військовий супутник «Космос-2612» цілеспрямовано небезпечно зближувався з комерційним апаратом, заявили в США. У Вашингтоні вважають, що така поведінка узгоджується з операціями зі зброєю на орбіті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис в X заступника держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томаса Ді Нанно.

За словами Ді Нанно, про це щойно оголосили на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН, який займається питаннями роззброєння та міжнародної безпеки. Російський апарат, зазначив посадовець, демонструє загрозливу поведінку: цілеспрямовано маневрує небезпечно близько до комерційного супутника. Такі дії узгоджуються з операціями зі зброєю на орбіті.

«Це порушує давно усталені пороги безпеки на низькій навколоземній орбіті», – наголосив Ді Нанно.

«Сполучені Штати й надалі забезпечуватимуть і захищатимуть життєво важливі американські інтереси національної безпеки в космосі, з космосу та в космос», – написав він.

Скриншот допису Томаса Ді Нанно в X

У дописі не йдеться про застосування зброї, пошкодження комерційного супутника чи зіткнення апаратів. Формулювання про операції зі зброєю – це оцінка характеру маневрів, а не встановлений факт атаки.

Що відомо про «Космос-2612»

Апарат запустили в квітні 2026 року в складі групи з шести російських військових супутників. За даними компанії LeoLabs, яка стежить за активністю на орбіті, 16 жовтня він за добу скоротив відстань до радарного супутника ICEYE-X36 із понад 320 до приблизно 5 км. Згодом зближення припинилося. Про ці маневри «Главком» писав 19 жовтня.

ICEYE-X36 належить фінсько-американській компанії ICEYE. Її радарні супутники знімають земну поверхню вночі та за хмарної погоди. У січні ICEYE повідомила про угоду з підрозділом Міністерства оборони України щодо розширення співпраці у сфері космічної розвідки. Водночас український представник сказав Axios, що не може підтвердити, чи працює саме цей апарат на Україну.

Нагадаємо, у червні «Главком» писав, що чотири російські супутники серії «Космос» із середини травня почали швидко зближуватися з ICEYE-X36: на відстані 13 км такі зближення розцінюють як ворожий акт.