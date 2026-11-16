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Сікорський дорікнув Кремлю за захоплення міст замість турботи про росіян

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Сікорський дорікнув Кремлю за захоплення міст замість турботи про росіян
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував територіальні претензії Кремля
фото: АР

Глава МЗС Польщі заявив, що російська влада більше переймається територіальними завоюваннями, ніж умовами життя 11 млн власних громадян

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував російську владу за її територіальні претензії та нехтування побутовими проблемами власного населення. За його словами, Кремль прагне захоплювати чужі міста, тоді як мільйони росіян досі живуть без елементарних зручностей. Про це Сікорський написав у соцмережі X, повідомляє «Главком».

Польський міністр наголосив, що останні вимоги Москви демонструють давню проблему російської політичної культури – пріоритет територіальної експансії над добробутом громадян.

«Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету», – заявив Сікорський.

Допис Сікорського у соцмережі X

Заява польського дипломата пролунала на тлі нових вимог Кремля до НАТО щодо обмеження розширення Альянсу.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито отримувала обіцянки про нерозширення НАТО на схід ще за часів керівництва СРСР Михайла Горбачова та першого президента РФ Бориса Єльцина.

За твердженням Пєскова, попри ці запевнення Альянс продовжив приймати нових членів. Тому російська сторона наполягає на юридичному закріпленні відповідних гарантій, а не лише на усних домовленостях.

Водночас такі вимоги Кремля стосуються майбутньої архітектури європейської безпеки та можливостей держав самостійно визначати свої зовнішньополітичні пріоритети.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нові вимоги Росії до Заходу щодо європейської безпеки. За даними The New York Times, Москва запропонувала вивести війська НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинити військову допомогу Україні та обмежити ядерні гарантії європейських союзників.

Також «Главком» писав про вимогу Кремля юридично закріпити відмову НАТО від розширення. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росію більше не влаштовують усні запевнення. Водночас НАТО наголошує, що жодна підписана з Москвою угода не забороняє приймати нових членів.

Крім того, «Главком» повідомляв про заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена. Він звинуватив Росію у спробах використати переговори щодо України для тиску на НАТО та наголосив, що Кремль не має права визначати оборонну політику інших держав.

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Теги: Польща путінський режим

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