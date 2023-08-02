Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало

НАТО перебуває у контакті з польською владою

НАТО веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Це пов'язано із тим, що два білоруські військові гелікоптери ненадовго влетіли в повітряний простір Польщі. Про це повідомляє Telewizja Polska.

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Як заявили в Альянсі, НАТО перебуває у контакті з польською владою. «Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка.

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Нагадаємо, білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Зазначається, що Лукашенко перебував у своїй резиденції «Вискулі», яка знаходиться на відстані 7,5 км від кордону з Польщею.

Раніше повідомлялося, що Польща посилює охорону кордону через напружену ситуацію з Білоруссю.