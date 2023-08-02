Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Фото: tvp.info

НАТО перебуває у контакті з польською владою

НАТО веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Це пов'язано із тим, що два білоруські військові гелікоптери ненадовго влетіли в повітряний простір Польщі. Про це повідомляє Telewizja Polska.

Як заявили в Альянсі, НАТО перебуває у контакті з польською владою. «Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Зазначається, що Лукашенко перебував у своїй резиденції «Вискулі», яка знаходиться на відстані 7,5 км від кордону з Польщею. 

Раніше повідомлялося, що Польща посилює охорону кордону через напружену ситуацію з Білоруссю.

Теги: протест військові кордон Польща Білорусь НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеведуча Марічка Падалко та її чоловік-військовий Єгор Соболєв
Марічка Падалко з чоловіком-військовим поїхали у відпустку (фото)
Сьогодні, 15:33
Для провокації у Гродно прибули 100 «вагнерівців»
У Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою
29 липня, 04:27
Мамука Мамулашвілі – засновник і командир «Грузинського національного легіону»
Потрапив у полон в Абхазії. Глава «Грузинського легіону» воює з росіянами з 14 років
26 липня, 11:05
Білоруська асоціація журналістів повідомила, що 55-річного Ігара Карнея заарештували у Мінську
У Білорусі заарештовано журналіста «Радіо Свобода»
18 липня, 21:18
Україна все ще стримує «значну кількість бойової потужності», «повільно і свідомо» пробиваючись через російську оборону
Генерал Міллі поділився деталями підготовки ЗСУ до контрнаступу
18 липня, 21:07
Крім Росії та Білорусі, запрошення на Олімпіаду-2024 не отримає також НОК Гватемали
Олімпіада-2024. Стало відомо, чи запросить МОК Росію та Білорусь
13 липня, 17:44
Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України
Столтенберг анонсував рішення щодо України на саміті НАТО
11 липня, 10:19
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
Кулеба спрогнозував, яким буде шлях України в НАТО
9 липня, 02:15
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих «вагнерівців»
Під час бунту Пригожина у Сирії спецслужби блокували «вагнерівців» – ЗМІ
8 липня, 00:32

Політика

Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ
Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ
Президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ
Президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ
Інцидент із гелікоптерами: МЗС Польщі викликало білоруського дипломата на розмову
Інцидент із гелікоптерами: МЗС Польщі викликало білоруського дипломата на розмову
Що сказав Ердоган Путіну, аби виманити його з Москви
Що сказав Ердоган Путіну, аби виманити його з Москви
Польща назвала умову, без якої «не буде примирення з Україною»
Польща назвала умову, без якої «не буде примирення з Україною»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
61K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
48K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
45K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
20K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту